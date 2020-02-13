Koç Holding'ten 4,4 milyar TL net kar

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2019 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2019 dünyada ve ülkemizde belirsizlik ve değişimin hakim olduğu bir yıldı. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karşı karşıya kaldığımız her türlü zorluğa rağmen yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizle belirsizlikler karşısında güçlü konumumuzu korurken, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlar ülkemize duyduğumuz güvenin en büyük göstergesi. 2019 yılında yaptığımız 8,9 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam tutar 38 milyar TL’ye ulaştı. Koç Topluluğu olarak bizi tüm paydaşlarımız ve toplum nezdinde farklılaştıran unsurun kültürümüze, söylemlerimize ve iş yapış şeklimize yansıyan değerlerimiz olduğunun bilinciyle geleceğe güvenle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç Holding açıklamasına göre, şirket 2019 yılında konsolide bazda toplam 153,5 milyar TL gelir elde ederken, 4,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.

Çakıroğlu ayrıca Arçelik'in 2019 yılında Bangladeş’in önde gelen beyaz eşya üreticisi ve perakende zincirlerinden Singer Bangladesh’in ana hissedarı Retail Holdings'i satın aldığını ve ülkede çok önemli bir konum elde ettiğini aktardı. Öte yandan Arçelik'in güçlü yurt dışı performansının yanı sıra, iç pazardaki daralmaya rağmen karlılığını artırdığını dile getiren Çakıroğlu, Aygaz'ın Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises ile bir ortak girişim oluşturulması için yürüttüğü çalışmalar ile uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım attığını vurguladı.

Küresel büyüme vizyonu doğrultusunda, özellikle de Asya Pasifik bölgesinde önemli gelişmeler yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Çakıroğlu, topluluk şirketlerinden Arçelik ve Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata’nın ana hissedarı olduğu Voltas ortaklığıyla kurdukları "Voltbek Home Appliances"ın beyaz eşya fabrikasının açılışını geçen ay gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Koç Topluluğu ve UniCredit iş ortaklığının sona ermesi ile birlikte Yapı Kredi’de en büyük pay sahibinin Koç Topluluğu olduğunu ve bankada yeni bir dönemin başladığını belirten Levent Çakıroğlu, “Bankamız için hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz. Yapı Kredi önümüzdeki süreçte yoluna daha da iddialı devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarına rağmen yüzde 97,8 kapasite kullanımıyla, üretimini önceki yıla göre yüzde 9,4 artırarak 28,1 milyon tona yükselttiğini bildirdi.

2019 yılında faaliyete geçen Londra Ticaret Ofisi ile ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyerek tedarik zinciri ve satış faaliyetlerinden ek değer yaratmayı hedeflediğini aktaran Çakıroğlu, Ford Otosan'ın ise segmentinde bir ilk olan Ford Transit Custom şarj edilebilir hibrit elektrikli aracının üretimini ve ihracatını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çakıroğlu, "Tofaş, Fiat markası ile 2019 yılında Türkiye otomotiv pazarında yüzde 15,9 payla liderliğe yükseldi. Egea, geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi 2019’da da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Otomotiv ve savunma sanayinde öncü konumda bulunan Otokar 2019 yılında cirosu içinde ihracatın payını yüzde 80’e taşıdı. 2013 yılından bu yana iş makineleri sektöründe yerini alan TürkTraktör, Case ve New Holland marka kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında üretmeye başladı." ifadelerini kullandı.