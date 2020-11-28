Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin "Demo Günü" gerçekleştirildi

KWORKS’20 Demo Günü ’nün ilk oturumunda hızlandırma programına dahil olan Sentinel, RentRovi, Adsbot, Emoty.AI, SmartOpt, ZGN ve Macerita girişimleri sunumlarını gerçekleştirdi.

Pilot proje, ürün tanıtımı, hibe desteği, fatura kesme, kullanıcı sayısını artırma ve tohum öncesi yatırım toplama gibi farklı hedefler içinden iş modellerine ve aşamalarına göre seçtikleri hedeflere odaklanan KWORKS20 girişimleri pandemi sürecinde mücadele ederek ve KWORKS ekibinin desteğiyle somut başarılar elde etti. 7 hızlandırma girişiminin 6’sı program dönemi içerisinde fatura keserek önemli bir başarıya imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren KWORKS, bu yıl 6. dönemini gerçekleştirdiği hızlandırma programları kapsamında toplam 30 girişim desteklendi.

İkinci oturumda ise KWORKS’20 Ön Hızlandırma, Kampüs Ön Hızlandırma ve Kampüs Derin Teknoloji programlarında yer alan Fetalİst, Actinfly, VulnHero, Iongenics, RTEX, Alloy Additive, Manjo, ParkPilot, Türkçeyaz, Jetlexa ve Simpicy girişimleri olmak üzere toplam 18 başarılı girişim sahne aldı.

KWORKS'20 Demo Günü kapsamında girişimler ayrıca, sunumlar öncesi ve sonrasında çevrimiçi gerçekleşen eşleşme etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal şirketler ile bir araya gelerek iş birliği ve yatırım görüşmeleri gerçekleştirdi.

KWORKS'20 Demo Günü’nde sunum yapan girişimler şöyle:

"KW0RK’20 Hızlandırma Girişimleri; Sentinel: Fabrikalardaki mevcut kameralar aracılığıyla insana bağlı prosesleri dijitalleştirerek, fabrikaların daha verimli ve güvenli üretim yapmalarını sağlayan yapay zeka temelli video analiz çözümüdür. https://www.sentinelst.com/RentRovi: Konut sahipleri ve kiracılar için uçtan uca; doğrudan, masrafsız ve güvenilir bir deneyim sunan orta ve uzun dönem, konut kiralama uygulamasıdır.

https://www.rentrovi.com/Adsbot: Makine Öğrenmesi ile Google reklam optimizasyonu ve otomasyonu platformudur. https://adsbot.co/ Emoty.AI: Görüntü işleme tabanlı duygu durum analizi, göz takibi ve nabız tespitine yönelik çıktılar sunan, donanım gerektirmeyen yapay zeka destekli nöro teknoloji girişimidir. https://emoty.ai/ SmartOpt: Uçtan uca tedarik zinciri yönetimi için özelleștirilebilen çözümler sağlar; istatistiksel analiz, makine öğrenimi, matematiksel ve istatistiksel modelleme, yapay zekâ ve optimizasyon teknolojilerini kullanarak tedarik zincirinin etkin yönetimine imkân verir. https://www.smartopt.com.tr/ ZGN: Endüstriyel elektrikli araçlara otonom çalışma yeteneği kazandırmaya yönelik giydirilebilir teknolojili ve modüler yapıda otonom kontrol üniteleri geliştiren bir girişimdir. https://www.zgnart.com/