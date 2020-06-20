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Koca: "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana verdi"

MERSİN HABERLERİ  | 20.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 2019-2020 eğitim öğretim ders yılının dün itibarıyla pandemi süreciyle birlikte tamamlandığını hatırlatarak, "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana verdi" dedi.Koca, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs salgını ile doğanın, sadece insanlara aitmiş gibi tüketilmeye devam edilmesi halinde nelerin kaybedebileceğini herkese hatırlattığını belirterek, "Sağlıklı bir yaşam sürmenin ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu, ne yazık ki, yaşadığımız kayıplarla birlikte gösterdi bize.

Koca: "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana verdi"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 2019-2020 eğitim öğretim ders yılının dün itibarıyla pandemi süreciyle birlikte tamamlandığını hatırlatarak, "Bu yılın en büyük dersini bizlere tabiat ana verdi" dedi.
Koca, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs salgını ile doğanın, sadece insanlara aitmiş gibi tüketilmeye devam edilmesi halinde nelerin kaybedebileceğini herkese hatırlattığını belirterek, "Sağlıklı bir yaşam sürmenin ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu, ne yazık ki, yaşadığımız kayıplarla birlikte gösterdi bize. Evlerimizde kaldığımız süre boyunca, nerelerde yanlış yaptığımızı, yaşantılarımızda neleri değiştirmemiz gerektiğini, bizlerle birlikte bu dünyayı paylaşan diğer canlılara sunacağımız yaşam alanının ne denli önemli olduğunu ve daha birçok konuyu düşünüp tartma fırsatımız oldu. Nihayetinde, bu sürecin bize verdiği derslerle birlikte yeni normal kontrollü sosyal hayata başladık. Aldığımız derslerin, bizleri doğa ile uyum içinde ve daha yaşanabilir bir dünyaya sağlıkla ve huzurla kavuşturmasını yürekten temenni ediyorum" diye konuştu.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, daha en başından itibaren, Covid 19 sürecinin, öğrenciler ve öğretmenler için verimli geçmesi adına etkin çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Koca, "Alanında önde gelen isimlerin verdiği tamamlayıcı eğitim programlarının yanında, farklı alanlarda düzenlenen yarışmalarla, oyunlu etkinliklerle, uzaktan da olsa öğrencilerimizle birlikte olabilmeyi başardık. Milli bayramlarımızın coşkusunu, yine evlerimizden yaptığımız etkinliklerle birlikte yaşadık. Eğitimin uzaktan da yürütülebileceğini hep birlikte deneyimlemekle birlikte, öğrencilerimizin şen sesleriyle hayat bulan okullarımızda bir araya gelmenin özlemini de yaşadık. Dileğim odur ki, bu sürecin bizlere vermiş olduğu dersleri içselleştirmiş olalım" ifadelerini kullandı.
Koca, açıklamasının sonunda öğrencilere de seslenerek, şu ifadeleri kullandı; "Bizler, yaz tatili boyunca, okullarınızı sizler için hazırlıyor olacağız. Yeni eğitim öğretim yılımızda, özlediğimiz gibi yine okullarımızda buluşabilmek için sizlerin de tatilinizi bol bol kitap okuyarak, dinlenerek, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda tedbirlerinizi elden bırakmayarak ve sosyal mesafe kurallarına her zaman uyarak geçirmenizi diliyorum. Kavuşacağımız günü iple çekiyor, hepinizi sevgi ve özlemle selamlıyorum."

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