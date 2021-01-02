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Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.01.2021 11:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları çevrimiçi olarak yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları çevrimiçi olarak yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Kocaeli Bilim Merkezi, bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu uygulamalı atölyelere Pandemi sürecinde çevrimiçi olarak devam ediyor. Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları pandemi kuralları kapsamında yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Bilim Merkezi son dönemde vaka sayılarının artması ile birlikte hafta sonları herkesin evde kaldığı bu süreci boş geçirmiyor.
“EvdeYap” atölyeleri adı altında gerçekleştirilen uygulama ile atölye çalışmalarına kayıt olanlar, hazırlanan atölye malzemelerini bilim merkezinden alıyor, “Zoom” uygulaması üzerinden eğitmenler eşliğinde çevrimiçi olarak deneyleri gerçekleştiriyor.
Evlerde kalınan bu süreçte eğlenerek öğrenmeye olanak sağlayan örnek çalışma gençlerin de büyük ilgisini çekiyor Her hafta yeni programların hazırlanacağı çalışmalar Kocaeli Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler

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Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:18
Öğle
13:09
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Zeliha Eczanesi
Izmit
Aydınoğlu Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Korfez
Eylül Eczanesi
Korfez
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