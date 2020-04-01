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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından "koronavirüs" açıklaması:

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.04.2020 20:24 | Son Güncelleme

"Cezaevi personelimizin yapılan uygulamalara ve alınan tedbirlere karşı çıkması söz konusu değildir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip yurtlarda barındırılan cezaevi personelinin bu durumu protesto ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir yerel gazetenin internet sitesinde yer alan habere ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Koronavirüsle ilgili tedbirler çerçevesinde evlerine gönderilmeyip yurtlarda barındırılan cezaevi personelinin bu durumu protesto ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Cezaevi personelimizin yapılan uygulamalara ve alınan tedbirlere karşı çıkması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, koronavirüsle ilgili alınan kararlar ve tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği de kaydedildi.

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