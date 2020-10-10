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Kocaeli halkından Azerbaycan’a destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde STK’lar öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerindeki bayraklar ile Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye destek verdiler.Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtarmak ve Ermenistan’ın saldırılarına karşılık vermek adına askeri operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu ve halkına Gölcük’ten destek geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde STK’lar öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerindeki bayraklar ile Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye destek verdiler.
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtarmak ve Ermenistan’ın saldırılarına karşılık vermek adına askeri operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu ve halkına Gölcük’ten destek geldi. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ellerine Türk ve Azerbaycan bayraklarını alarak Anıtpark Meydanında toplanan yüzlerce kişi, dualar eşliğinde Azerbaycan’a destek verdiler. STK’ların düzenlediği destek etkinliğine, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar katıldı. “İki devlet tek millet” mesajlarının verildiği program dualarla sona erdi.

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Haluk Eczanesi
Korfez
Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Emel Eczanesi
Gebze
Esin Eczanesi
Izmit
Gamze Eczanesi
Golcuk
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