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Kocaeli merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt dağıtım firmalarına ait tankerlerden hırsızlık yapıldığı ve çalınan akaryakıtın piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 bin 980 lira para, bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve tankerlerden çalındığı değerlendirilen 1500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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