YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

16.06.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kandıra Adliyesine sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorgusu sürüyor.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu zanlılar hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 13 Haziran'da Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Afyon, Düzce ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandıOtomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Samsun'da çocukların müstehcen görüntülerini sakladığı iddia edilen öğretim görevlisine ev hapsiSamsun'da çocukların müstehcen görüntülerini sakladığı iddia edilen öğretim görevlisine ev hapsi
Kayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandıKayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kandıra operasyon

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:21
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Berra eczanesi
Basiskele
Lotus eczanesi
Izmit
Ayşem eczanesi
Izmit
Duru eczanesi
Darica
Yeni sağlik eczanesi
Darica
İlim eczanesi
Izmit
İlayda eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.