Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kandıra Adliyesine sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorgusu sürüyor.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu zanlılar hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 13 Haziran'da Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Afyon, Düzce ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

