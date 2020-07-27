Kocaeli sahillerinde 2 günde 188 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de tatilci akınına uğrayan plajlarda hafta sonu denize giren 188 kişi, cankurtaranlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Hafta sonu tatilci akınına uğrayan Cebeci plajında 47, Kumcağız plajında 48, Kerpe’de bulunan plajlarda 22, Sarısu’da 21, Seyrek’te 6, Bağırganlı’da 13, Karamürsel’de 15, Bayramoğlu’nda 3, Darıca sahilinde 6 ve görev alanı dışında 7 kişi olmak üzere toplamda 158 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 63 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

KOSKEM ekipleri yaz sezonu boyunca toplam 794 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

