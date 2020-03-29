Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasındaki merkezde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, işaret dili tercümanı ve alanında uzman personel görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Geniş Ailem Merkezi'ni kurdu.

Bu kapsamda görev alan 23 ekip, yolda gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama veriyor.

60 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet veren ekipler, sokak hayvanları için de yanında mama bulunduruyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak yolunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan uygulama noktalarını ziyaret ederek kontrolleri denetledi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildiğini belirterek, "Online eğitimde ücretsiz internet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. Başkan Tahir Büyükakın'a Kocaeli Üniversitesi olarak çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Merkez salgın boyunca "153" Çağrı Merkezi ve Kocaeli Kovid-19 Koordinasyon Merkezi ile ortak çalışacak.

"153" Çağrı Merkezi üzerinden gelen alışveriş, ilaç, yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek ve işitme engelliler için işaret dili desteği gibi talepler yerine getiriliyor.

Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yardım amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da eşlik etti.

Zorunlu dışarı çıkıldığında ise sosyal mesafenin koruması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Bugünler geçici, sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım." dedi.

Ayrıca il dışından gelen vatandaşların, sağlık ekipleri ve muhtarlar tarafından 14 gün boyunca telefonla ve bizzat takip edilecekleri belirtildi.

Denetimlerde il dışından gelip, mahalle ve köylerde ikamet edecek vatandaşların bilgileri alınarak 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri tavsiye edildi.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşi ölçülen denetimlerde ayrıca koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler yapıldı, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üzerindeki ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek eksiklikleri gideriliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise market denetimlerinde salgın riskleri, sosyal mesafe kuralları ve fiyat artışları konusunda esnafı uyararak bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

"Evde Kal Türkiye" çağrısına destek olmak amacıyla şehir merkezinde sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına "Evde Kal" ve "Eve Git" yazılarak da vatandaşlara çağrı yapıldı.

Düzce Belediyesi ekipleri, parklarda yer alan çocuk oyun grupları, spor aletleri ve çöp konteynerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık personeli de kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan çağrı merkezine bağlı ekipler, tüm köy ve mahallelerde tespit çalışması yaparak 112, 155, 156 ve vakıf numaralarına gelen ihbar ve talepleri yerine getiriyor.

Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yerel medya kuruluşlarından yapılan koronavirüsle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Resmi açıklamalar dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek hiçbir açıklama veya bilgiye tevessül edilmemesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, 4 kapalı pazar yeri başta olmak üzere belediye kültür merkezi, hal girişi, belediye önü, Gazipaşa Caddesi ve Devrek-Çaycuma duraklarında dezenfeksiyon istasyonları oluşturuldu.

Kentte vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce çalışmaları yerinde inceledi