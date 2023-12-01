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Kocaeli ve Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

01.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli ve Düzce'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli ve Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince Samanlı Dağı etekleri, Maşukiye Mahallesi ve Koru Park mevkilerinde denetim noktası oluşturuldu.

İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır'ın da katıldığı denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, lastiklerin derinliği ölçüldü.

Uygulamada kış lastiği kullanmayan 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ayrıca araç muayenesi olmadığı gerekçesiyle 2 sürücüye ceza uygulandı, "yoklama kaçağı" kaydı bulunan 2 kişi ile "nafaka yükümlülüğünün ihlali" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Denetimde durdurulan Türker Durmuş, esnaflık yaptığını belirterek, "Özellikle kar yağdığında bu bölgeye yaz lastikleriyle gelenler nedeniyle diğer vatandaşlar mağdur oluyor. Bu yüzden bölgeye gelenlerin kış lastiği takmaları rica olunur. Jandarma kontrollerine devam ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan jandarma ekiplerince kadın sürücü ve yolculara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

DÜZCE

Düzce'de de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı kesiminde gerçekleştirilen denetimde durdurulan ticari araçların lastikleri kontrol edildi.

Ekipler, sürücüleri araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

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Kocaeli Kartepe denetim jandarma

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