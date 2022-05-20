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Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı

20.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.

E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Kocaeli ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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