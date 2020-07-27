Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 255 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 255 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda, her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor.

Ekipler hafta sonunda, Kandıra bölgesindeki Cebeci'de 47, Kumcağız'da 48, Kerpe'de 22, Sarısu'da 21, Seyrek'te 6, Bağırganlı'da 13, Karamürsel ilçesinde 15, Bayramoğlu'nda 3, Darıca ilçesinde 6 ve görev alanı dışında da 7 kişi olmak üzere 188 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 63 kişiye de ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.