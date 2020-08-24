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Kocaeli’de 107 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

KOSKEM ekipleri, hafta sonu Kocaeli’de serinlemek için denize giren 107 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.15 Haziran’da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’de 107 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM ekipleri, hafta sonu Kocaeli’de serinlemek için denize giren 107 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.
15 Haziran’da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi bu hafta da 107 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) 101 personelle 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor.Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 48, Kumcağızda 36, Sarısu’da 5, Seyrekte 5, Bağırganlı’da 9 ve Bayramoğlunda 4 kişi olmak üzere toplam 107 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 22 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1579 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor.

Kocaeli’de 107 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

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Golcuk
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