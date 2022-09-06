Kocaeli'de 11 milyon 580 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 11 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün Başiskele ilçesinde Servetiye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 11 milyon 580 bin makaron ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

