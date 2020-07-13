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Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 204 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 204 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.
Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda hafta sonu 101 personel 11 merkezde vatandaşların sorun yaşamaması için görev yaptı.
Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, geçtiğimiz hafta 173 vatandaşın boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler, bu hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 93, Kumcağız’da 45, Kerpe’de 21, Sarısuda 7, Seyrekte 7, Bağırganlı’da 18, Karamürsel’de 5, Bayramoğlu’nda 5 ve Darıca sahilinde 3 kişi olmak üzere toplamda 204 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 67 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 448 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

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