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Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi

26.08.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi

Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.

İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 kök ekili kenevir ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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esrar Kocaeli Kartepe uyuşturucu jandarma

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