Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ile 87 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 4 kilo 825 gram esrar, 87 kök kenevir, hassas terazi, tabanca ve 66 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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