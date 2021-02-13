Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde 3 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü, Korutepe Tüneli içinde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yoluna devam etti.