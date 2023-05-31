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Kocaeli'de 893 bin lira değerindeki saati çalan 2 şüpheli tutuklandı

31.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de internetten satışa çıkartılan 893 bin lira değerindeki saati, orijinalliğini kontrol ettirmek bahanesiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 893 bin lira değerindeki saati çalan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satışa çıkartılan saatin sahibini yabancı uyruklu kişilerin adına kayıtlı hatlardan arayıp anlaşma sağladıktan sonra saatin orijinalliğini kontrol ettirmek bahanesiyle çalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki incelemelerde şüphelilerin B.E. ile C.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada C.T. isimli şüphelinin daha önce Körfez ilçesinde başka bir kişinin 2 lüks saatini aynı yöntemle çaldığı tespit edildi.

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Hırsız Kocaeli saat

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Yalçinkaya eczanesi
Darica
Merve eczanesi
Golcuk
Şebnem enise eczanesi
Darica
Yarimca eczanesi
Korfez
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