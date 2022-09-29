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Kocaeli'de arkadaşını silahla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanması sürüyor

29.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de arkadaşını silahla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla "olası kastla öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan İbrahim Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık İbrahim Ö, suçsuz olduğunu savunarak, "Arkadaşımı kazara vurduğumu en başından beri söylüyorum. Benim düşmanım değil, dostum öldü." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebi üzerine İbrahim Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

- Süreç

Kocaeli'de 21 Haziran 2020'de silahla göğsünden ağır yaralanan Levent Bat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilen İbrahim Ö. tutuklanmış, T.S. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

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