Kocaeli'de babasını öldürüp 9 kişiyi de yaralayan sanığın yargılandığı davada karar

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık E.B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık E.B, önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, babası Ali B'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanığa, açılan ateş sonucu yaralanan 4 jandarma personeli, ağabeyi E.B, Bayraktar Mahallesi Muhtarı A.C.T, kuzenleri C.B. ve H.B ile mahalle sakini E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 12 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Ayrıca sanık, "görevi yaptırmama" suçundan 1 yıl 8 ay, "tehdit" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

OLAY

Bayraktar Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021'de tüfekle ailesini evinde rehin alan E.B, babası Ali B'yi öldürmüş, ağabeyi E.B'yi, kuzenleri H.B ve C.B'yi, mahalle muhtarı A.C.T. ve mahalle sakini E.A. ile kendisini ikna etmeye çalışan 4 jandarma personelini de yaralamıştı.

Annesi Seher B'yi rehin alan zanlı, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilmiş, daha sonra tutuklanmıştı.

