YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

01.05.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyere çarparak yaralanan otomobildeki anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

D-130 kara yolunda Yalova istikametinde ilerleyen İzzet A. yönetimindeki 41 RC 393 plakalı otomobil, Halıdere Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Yaralanan sürücünün eşi Yıldız A. ile kızları Sümeyye A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Konya'da sağanak etkili olduKonya'da sağanak etkili oldu
Samsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacakSamsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:52
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:03
Yatsı
21:34
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.