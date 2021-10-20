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Kocaeli'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

20.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden Ünal T. idaresindeki 41 E 4232 plakalı otomobil, Yeniköy sapağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Bariyerin otomobile saplandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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