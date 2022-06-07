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Kocaeli'de bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı

07.06.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bir ikamette yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Sabah
05:22
Öğle
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İkindi
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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