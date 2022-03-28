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Kocaeli'de belediye başkanının makam aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

28.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de belediye başkanının makam aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracını Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in sünnet olan oğluna tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2017 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tevlim'in oğlu Talha Buğra'nın, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sünnet düğünü yapıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makam otomobili, şehit oğlunun sünnet aracı oldu.

Elinde Türk bayrağıyla konvoy eşliğinde şehir turu atan Talha Buğra, babasının Darıca Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Sünnet düğününe katılarak aileyi yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, Talha Buğra'nın 84 milyonun evladı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin." ifadelerini kullandı.

Vatanın ve milletin, şehitler sayesinde huzur ve güvenlik içerisinde olduğunu vurgulayan Bıyık, "Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Talha Buğra da bizim bir yavrumuz. Bu vesileyle bu güzel günde yanındayız. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuğun annesi Rabia ve dedesi Mustafa Tevlim de düğünde duygusal anlar yaşadı.

Dede Mustafa Tevlim, makam aracını tahsis eden Bıyık'a teşekkür ederek, "Şehidimizin emaneti bizim her şeyimiz. Allah damatlığını da göstersin. Çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

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