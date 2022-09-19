YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de belediyeye ait bisikletlerin çalınması güvenlik kamarasına yansıdı

Kocaeli'de belediyeye ait bisikletlerin çalınması güvenlik kamarasına yansıdı

19.09.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de belediyeye ait bisikletlerin çalınması güvenlik kamarasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin büyükşehir belediyesine ait 3 bisikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Seka Park alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına tahsis edilen 3 bisiklet kayboldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer 2 kişinin bisikletleri zorlayarak yerinden söktüklerini gördü.

Ekipler olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin belediyeye ait bisikletleri zorlayarak yerinden çıkarması, ardından da bisikletleri alıp olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi toprağa verildiGÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi toprağa verildi
İstanbul'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Buluşması" düzenlediİstanbul'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Buluşması" düzenledi
Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyorServis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli güvenlik kamerası

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:59
İkindi
16:27
Akşam
19:11
Yatsı
20:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.