Kocaeli'de beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Anadolu Otoyolu yan yolda, Mehmet Duran (55) idaresindeki 06 BD 4042 plakalı otomobil, Kirazpınar Mahallesi'ndeki yol çalışması sahasında bulunan beton bariyere çaptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, sürücü Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset morga götürüldü.

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