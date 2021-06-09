Kocaeli'de bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi.

Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın üçüncü kattaki daireye de sıçradı.

Bölgede bulunan boyacı Orhan Çıbık, evde mahsur kalan Ali Evren Yılmaz isimli çocuğu balkondan ikinci kata tırmanarak kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de anne Yasemin Yılmaz'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen anne Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çocuk ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairelerde büyük hasar oluştu.

