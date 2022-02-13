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Kocaeli'de bir kişi iş merkezinde ölü bulundu

13.02.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi iş merkezinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş merkezinde bir erkek cesedi bulundu.

Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde 7 katlı bir iş hanının 7. katında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis, cesedin Veli Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Öztürk'ün cesedi, Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı.

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