Kocaeli'de bir kişi iş merkezinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş merkezinde bir erkek cesedi bulundu.

Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde 7 katlı bir iş hanının 7. katında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis, cesedin Veli Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Öztürk'ün cesedi, Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı.



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