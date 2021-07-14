Kocaeli'de bir kişi kardeşini silahla yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kardeşini tabancayla yaraladı.
Galericiler Sitesi'nde E.A. (42) ile kardeşi C.A. (41) arasında, iddiaya göre borç meselesinden dolayı tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, kardeşine tabancayla ateş etti.
Bacağından yaralanan ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan C.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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