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Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üzerinde otomobil bulunan çekicinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arızalı otomobili üzerinde taşıyan, başka bir otomobili de halatla çeken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 Z 2677 plakalı çekici, İlimtepe Mahallesi'nden Hacıosman Mahallesi'ne inen dağ yolunda bariyere çarparak devrildi.

Kazada, çekici ve üzerindeki otomobillerde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Jandarma, ölü ve yaralıların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü 8 yaralı Trafik Kazası

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