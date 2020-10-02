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Kocaeli’de çevreci ulaşım aracı dakikası 39 kuruşa hizmet verecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da ulaşım kolaylığı sağlayan elektrikli scooter paylaşım girişimi Martı, Kocaeli’ne özel açılışı ücretsiz ve dakikası 39 kuruş olarak hizmete başladı.Son dönemde bütün dünya şehirlerinde gittikçe kullanımı yaygınlaşan scooterlara Türkiye’de de ilgi gittikçe katlanıyor.

İstanbul’da ulaşım kolaylığı sağlayan elektrikli scooter paylaşım girişimi Martı, Kocaeli’ne özel açılışı ücretsiz ve dakikası 39 kuruş olarak hizmete başladı.
Son dönemde bütün dünya şehirlerinde gittikçe kullanımı yaygınlaşan scooterlara Türkiye’de de ilgi gittikçe katlanıyor. İstanbul’daki faaliyetini sürdüren alternatif ulaşım aracı olarak çok sayıda vatandaşın tercih ettiği “Martı” Kocaeli’ne de geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde tanıtım lansmanı gerçekleşen Martı’nın Kocaeli genelinde dakikası 39 kuruş olarak belirlenirken özel açılış ücreti bulunmayacak. Ayrıca Martı’nın üzerinde Kocaelispor logosunun olması da büyük ilgi çekiyor. Karekod üzerinden onlıne olarak kiralanan Martı, Yahya Kaptan, Yürüyüş yolu, Sekapark ve Başiskele Sahili’nde faaliyete geçti.
İzmitli olduğunu söyleyen Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem, Martı’nın fiyatlarını Kocaeli’ne özel ayarladıklarını belirterek “Kocaeli’nde faaliyet gösterecek Martı’dan açılış ücreti almayacağız. Dakikası ise 39 kuruş olacak. Martı hem çevreye hem de ulaşıma katkı sağlayan bir araç. İzmit’te olmaktan çok gururluyum.Kocaelispor’a sponsor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Artık Kocaeli’nde daha fazla olacağız” dedi.
Tanıtım organizasyonunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de böyle bir üretimin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Özellikle kısa mesafeli erişimde bu tür “Martı” gibi araçların erişiminde dünya standardında aşağı yukarı 2 kilometredir. Martı’nın kullanım alanları, kullanım kuralları hangi belgelerle kullanılacağına ilişkin de yakında bir düzenleyici işlem yapılacak. Ondan sonra bu araçların daha da yaygınlaştığını özellikle şehir merkezinde kullanımda trafiği de rahatlatacağını göreceğiz. Ben Martı’nın Kocaeli’de üretilecek olmasının mutluluğuyla değerli arkadaşımız Oğuz Alper Öktem’i tebrik ediyorum. İnşallah Kocaeliler Martı’yı sever. Martı’nın renkleri özellikle yeşil-siyah olarak seçilmiş. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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