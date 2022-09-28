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Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

28.09.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Türker Sokak'taki unlu mamulleri üretimi yapılan bir tesiste, iş yeri sahibi H.K. ile çalışan A.R.Ü, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. ile A.R.Ü. bıçakla yaralandı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, iş yerinin eski çalışanı olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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