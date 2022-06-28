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Kocaeli'de durdurulan karavanda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

28.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de durdurulan karavanda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan karavanda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir karavanda 200 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram takoz esrar ile 1 paket kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan bir karavanda, arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, aracın mutfak kısmına zulalanan 67 kilo 434 gram ağırlığında 200 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram takoz esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli O.P. gözaltına alındı.

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