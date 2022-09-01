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Kocaeli'de duvara çarpan otomobil sürücüsü öldü

01.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de duvara çarpan otomobil sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde duvara çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mahallesi Engin Caddesi'nde Mehmet Y. idaresindeki 41 PR 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Kocaeli

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