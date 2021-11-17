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Kocaeli'de eski karısını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

17.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de eski karısını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsa K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık İsa K, esasa ilişkin savunmasında, yaşanan olaylar nedeniyle son derece pişman olduğunu söyledi.

"Keşke elimde bıçak yerine sopa olsaydı." diyen İsa K, "O anda ne yaptığımı bilemeden bunlar gerçekleşti. Çocuklarım dışarıdadır, onlarla ilgilenmek istiyorum. Bundan dolayı en az cezayla tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından oy çokluğuyla alınan hükmü açıklayan mahkemeye heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladığı sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara karşı üye hakim Ahmet Kutlubay muhalefet şerhi koydu.

Kutlubay, karşı oy yazısında, ilk haksız hareketin konut dokunulmazlığını ihlal eden sanıktan geldiğine dikkati çekerek, çoğunluğun sanığın cezasına "haksız tahrik" uygulanarak indirim yapılması yönündeki kararına katılmadığını belirtti.

- Olay

İsa K, 5 Ocak'ta boşandığı eşi Sevda Özdemir'in (34) 3 çocuğuyla yaşadığı Kartepe'deki evine gitmiş, burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu İsa K, Özdemir'i bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, İsa K. ise aynı gün yakalanmış ve tutuklanmıştı.

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