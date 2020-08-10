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Kocaeli'de fındık hasadına başlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'de fındık hasadına başlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla hasat mesaisine başladı.

Kandıra ilçesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık, taban fiyatının açıklanmasının ardından üreticiler tarafından toplanıyor.

Bu yıl günlük yevmiyenin 120 lira olduğu fındık toplama işinde bazı üreticiler hasadı kendi imkanlarıyla yaparken, bazıları da mevsimlik işçileri tercih ediyor.

Zahmetli olan fındık hasadında özellikle doğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, sezon boyunca fındık toplayacak.

- "Bu sene mahsul güzel oldu"

Fındık üreticisi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan getirdikleri mevsimlik işçilerin bahçelerde fındık toplamaya başladığını söyledi.

Kısa sürede hasadı bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Ekip arkadaşlarımızı getirdik, fındıklarımızı toplatıyoruz. Allah bereketini artırsın, bu sene mahsul güzel oldu. Buradan 700-750 kilogram fındık çıkar. Üç bahçemiz daha var, sırasıyla topluyoruz." diye konuştu.

- "Üreticiye herkesin üzerinde fiyat vermeye çalışacağız"

Kandıra'da 15 yıldır fındık alım satımı yapan Hasan İnci ise aldıkları fındıkları Zonguldak'taki fabrikalara gönderdiklerini ve burada kırıp, iç fındık yaptıklarını söyledi.

İlçede yeni bir fındık fabrikası satın aldıklarını, bu yıl üreticiye hizmetlerinin çok daha iyi olacağını dile getiren İnci, "Fındık rekoltesinin Kandıra"da 14 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor. İnşallah bu sene randımanlar geçen senelere oranla daha iyi olacak. Üreticiye herkesin üzerinde fiyat vermeye çalışacağız." dedi.

Mevsimlik işçi Hayrettin Benile de fındık toplama işinin zahmetli olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'dan buraya tarım işçisi olarak çoluk çocuk ailecek fındık toplamaya geldik. Yılın 5 ayını bu şekilde mevsimlik işçi olarak farklı yerlerde geçiriyoruz. Allah nasip ederse 15-20 gün çalışıp gideriz. Her sene geliyoruz. Bu biterse patates toplamaya gidiyoruz. Günlük 120 lira yevmiye alıyoruz." diye konuştu.

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