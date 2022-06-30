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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

30.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak alkol imhası sırasında yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

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