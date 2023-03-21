Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 depremzede yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Keser Caddesi'nde ilerleyen Z.Y. idaresindeki 41 BT 747 plakalı hafif ticari araç, kavşakta A.Y. yönetimindeki 46 AFB 561 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobildeki depremzede sürücü A.Y. ile eşi F.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaralanan depremzedelerin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan geldikleri Kocaeli'de, hafif ticari aracın sürücüsü Z.Y'nin kendilerine tahsis ettiği evde kaldıkları öğrenildi.

