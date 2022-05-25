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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.05.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.K'nin (52) Başiskele ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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