Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.K'nin (52) Başiskele ilçesinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan E.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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