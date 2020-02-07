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Kocaeli’de hapis cezası ile aranması olan 3 kişi yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 2018 yılında işledikleri yağma suçundan haklarında verilen 5’er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2018 yılında Derince ilçesinde işledikleri ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma’ suçundan 5‘er yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de hapis cezası ile aranması olan 3 kişi yakalandı

Kocaeli’de 2018 yılında işledikleri yağma suçundan haklarında verilen 5’er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2018 yılında Derince ilçesinde işledikleri ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma’ suçundan 5‘er yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan Y.S., E.C.P. ve suç ortakları E.C.K.’nin adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Eren Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Anıl Eczanesi
Izmit
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Hilal Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Çağın Eczanesi
Cayirova
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