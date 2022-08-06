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Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla üçüncü kez gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı

06.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla üçüncü kez gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı

Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla üçüncü kez gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla iki kez adli kontrol hükümleri uygulandıktan sonra üçüncü defa gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G'yi 29 Temmuz'da darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ikinci kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.O. hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Dün üçüncü kez gözaltına alınan M.O, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıkmıştı. Şüpheli M.O. hemşireyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulunmuş, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine 2 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliye yine adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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