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Kocaeli’de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı

09.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı.

Kocaeli’de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı

Olay saat 19.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan V.A. (23) kanlar içinde yere yığılırken, şahıslar kaçtı. V.A.’nın yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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