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Kocaeli'de iki kişinin yaralandığı kaza Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı aksattı

14.04.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki kişinin yaralandığı kaza Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı, Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı alüminyum profil yüklü kamyon, Bekirdere rampası mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Necip N, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin ve yola düşen alüminyum profillerin kaldırılmasıyla yaklaşık bir saat kapalı kalan güzergah ulaşıma açıldı.

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