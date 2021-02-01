Kocaeli'de istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 metrelik istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ayten Yıldız, henüz belirlenemeyen nedenle Yenikent Mahallesi Dicle Caddesinde Çamlık kent konutlarında iki binanın arasındaki 4 metrelik istinat duvarından düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.​​​​​​​

