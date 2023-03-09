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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

09.03.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler Derince ve İzmit ilçelerinde 3 iş yeri ve 4 ikamete düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 132 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 96 bin 200 doldurulmuş makaron, 70 kilogram tütün, 12 pipo tütünü ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli kaçakçılık operasyonu Tütün

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Kocaeli ECZANELER
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