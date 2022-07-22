Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamuya ait arazide kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuya ait arazide kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz