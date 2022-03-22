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Kocaeli'de karısını darbeden kişiye 2 bin 240 lira adli para cezası

22.03.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de karısını darbeden kişiye 2 bin 240 lira adli para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de karısını darbederek yaralayan kişiye 2 bin 240 lira para cezası verildi.

Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararda, müşteki Hatice E'nin daha önce alınan ifadesine yer verildi.

Eşi tarafından darbedildikten 3 gün sonra bir kişinin kendisini videoya çektiğini aktaran Hatice E, daha sonra polislerin kendisini hastaneye götürdüğünü belirtti.

Hatice E, herhangi bir tedbir kararı istemediğini, eşiyle tekrar bir araya gelmek istediğini belirttiği ifadesinde, kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını kaydetti.

Duruşmada daha önce alınan savunmasına yer verilen şüpheli Hikmet E. de eşinin gözlerinin neden morardığını bilmediğini, ona demir çubukla vurmadığını iddia ederek, kendisini çok sevdiğini dile getirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, eşini eliyle vurarak darbettiğinin doktor raporuyla anlaşıldığına hükmederek, şüpheli Hikmet E'ye 2 bin 240 lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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