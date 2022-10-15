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Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaralayan damat gözaltına alındı

15.10.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaralayan damat gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kayınpederini tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Turgut Mahallesi Kadıbayırı Sokak'ta oturan H.K, evine gelen damadı S.C. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, tabancayla kayınpederi H.K'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.​​

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Yaralama Kocaeli silah tabanca

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